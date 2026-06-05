مجمع نمایندگان استان در بیانیه ای ضمن بیعت با رهبر معظم انقلاب از حضور حماسی و مقتدرانه مردم در لبیک به ندای رهبر انقلاب و دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجمع نمایندگان استان در بیانیه‌ای ضمن بیعت با رهبر انقلاب از حضور حماسی مردم در لبیک به ندای حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای قدردانی کرد.

دراین بیانیه آمده است:

ضمن گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، امام شهید، حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله) و شهدای جمهوری اسلامی ایران، از ملت ایران، مخصوصاً مردم با بصیرت استان خراسان جنوبی که با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظ الله) عزت و اقتدار ایران عزیزمان را تثبیت و نیز ارتقاء دادند، تشکر و قدردانی نمود.

نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر با تاکید بر اینکه خود را سربازی وفادار و مطیع برای امام امت حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظ الله) و فرزندی از جان گذشته برای ملت ایران می‌دانند، این اعتماد را به مردم می‌دهند، که در راستای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها، عزت، اقتدار و تحقق حقوق این ملت مبعوث شده که برآن قسم خورده است، هیچگاه اجازه نخواهد داد این راه با توقف، تعلل و تعطیلی مواجه شود.

مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی