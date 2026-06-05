به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، زین‌الدینی بیان کرد: پیکر بی‌جان «عذیر بلوچی‌مهر» کودک ۱۲ ساله اهل روستای سراوانی بازار، پس از چهار روز جستجوی گسترده توسط گروه‌های امدادی و مردم محلی، امروز (۱۵ خردادماه) در ارتفاعات شرق شهرستان قصرقند در جنوب سیستان و بلوچستان پیدا شد.

وی ادامه داد: این کودک چهار روز پیش به همراه برادر خود برای جمع‌آوری عسل کوهی به ارتفاعات حوالی کوه چپچوک در شرق قصرقند رفته بود که مفقود شد.

وی افزود: علت دقیق فوت پس از بررسی‌های قانونی، توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد.