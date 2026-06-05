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مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : طی امروز سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در این مناطق مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در این مناطق مورد انتظار است.
وی افزود : طی فردا و پس فردا سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
سبزه زاری گفت : تا اوایل روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود. تا روز یکشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش، رامشیر، امیدیه با دمای ۴۴.۹ و دهدز (دزپارت) با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۵ و کمینه دمای ۲۸.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.