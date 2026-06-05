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در نشست مشترک ایران و افغانستان، بر همافزایی ظرفیتهای معدنی افغانستان با توانمندیهای صنعتی ایران تأکید و زمینههای مشارکت در اکتشاف، استخراج، فرآوری و توسعه زیرساختهای مرتبط بررسی شد.
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به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، این نشست با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، مسئولان وزارت صنایع و معادن افغانستان و فعالان اقتصادی دو کشور در مشهد برگزار شد و در آن موضوعاتی همچون توسعه کریدورهای حملونقل ریلی، سرمایهگذاریهای مشترک معدنی و گسترش همکاریهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، توسعه زیرساختهای ریلی بهعنوان یکی از مهمترین الزامات تسهیل تجارت منطقهای مورد تأکید قرار گرفت و ظرفیتهای دو کشور برای اتصال و تقویت شبکههای حملونقل و لجستیک بررسی شد. همچنین فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن افغانستان، بهویژه در حوزههای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی، از محورهای اصلی این اجلاس بود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه افغانستان در حوزه معدن و توانمندیهای صنعتی ایران در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، بر آمادگی فولاد مبارکه برای مشارکت در طرحهای توسعهای و انتقال دانش فنی در این بخش تأکید کرد.
سعید زرندی، توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه شبکههای ریلی را عامل مهمی در افزایش مبادلات تجاری، کاهش هزینههای لجستیکی و تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: همافزایی میان ظرفیتهای معدنی افغانستان و توان صنعتی ایران میتواند زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری، اشتغالزایی و توسعه پایدار در دو کشور باشد.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین بر ضرورت شکلگیری مدلهای نوین همکاری میان بخش خصوصی ایران و افغانستان تأکید کرد و خواستار فراهمسازی بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندهای تجاری و توسعه پروژههای مشترک معدنی شد.
در پایان این نشست، حاضران بر تداوم گفتوگوها و تعاملات مشترک و نیز توسعه همکاریهای معدنی و ریلی بهعنوان محورهای مهم روابط اقتصادی آینده دو کشور تأکید کردند.