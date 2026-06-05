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مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران از عرضه گوشتهای گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین تره بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاریزاده گفت: در حال حاضر گوشتهای گرم موجود در بازار، از منابع داخلی تأمین میشود که حاصل زحمات دامداران و عشایر کشورمان است و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی درباره گوشتهای منجمد هم اظهار داشت : گوشتهای منجمدی هم که در بازار عرضه میشوند عمدتا برزیلی و لهستانی هستند که توسط تجار و با همکاری سازمانهای مربوطه وارد کشور میشوند.
بختیاری درباره تفاوت قیمت گوشتهای گرم داخلی با منجمد خارجی هم با بیان اینکه این گوشتها در قیمت متفاوت هستند یعنی گوشتهای داخلی کمی گرانتر است، گفت: در حال حاضر یک کیلو گوشت منجمد خارجی در بازار با نرخ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان عرضه میشود در حالی که قیمت گوشت گرم داخلی ران گوسفندی حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.