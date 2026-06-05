فراخوان چهل و یکمین دوره شب شعر عاشورا فارس منتشر شد .

انتشار فراخوان چهل و یکمین دوره شب شعر عاشورا فارس

انتشار فراخوان چهل و یکمین دوره شب شعر عاشورا فارس





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ستاد برگزاری چهل‌ویکمین دوره شب‌شعر عاشورا گفت: فراخوان این دوره منتشر و بر اساس آن، آخرین مهلت ارسال آثار غروب ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

ستاد برگزاری چهل و یکمین دوره شب‌شعر عاشورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این دوره از رویداد ادبی عاشورایی در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر اساس این فراخوان، موضوع اصلی این دوره با محوریت عبارت «أیْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ» و با تأکید بر مفهوم «امام زمان (عج)؛ منتقم عاشورا» تعیین شده است.

همچنین با توجه به محدودیت زمانی اعلام‌شده، مهلت ارسال آثار تمدید نمی‌شود.

بر اساس ضوابط اعلامی، شاعران می‌توانند با مطالعه کتاب «آن ناگهان» اثر دکتر محمدرضا سنگری، برداشت‌های معرفتی خود را در قالب شعر ارائه کنند؛