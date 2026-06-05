بیستمین دوره مسابقات شطرنج انفرادی مردان و بیست و هفتمین دوره شطرنج انفرادی زنان قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان ایران در اولان باتور مغولستان ادامه یافت.

پیروز عطاخان و توقف موحد و زاهدی فر در دور هفتم

پیروز عطاخان و توقف موحد و زاهدی فر در دور هفتم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این رقابت‌ها به این شرح است:

* دور هفتم:

- مردان:

استاد بزرگ سینا موحد ۰.۵ - ۰.۵ سومیا چینگ اون از مغولستان

استاد بین المللی آلتبن عطاخان ۱ - ۰ استاد فیده صلاح زوزک از عراق

استاد بزرگ بردیا دانشور (قهرمان دوره قبل) در این دور استراحت کرد.

- در جدول رده بندی بخش مردان استاد بزرگ اردم خوبوکشانوف از روسیه با ۶ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ شیائو تونگ از چین در صدر است و استاد بین المللی چین شیانگ روی کونگ از چین با ۵.۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. سینا موحد با ۴.۵ امتیاز و پوئن شکنی کمتر سی و دوم است.

- زنان:

استاد بین المللی آناهیتا زاهدی فر ۰.۵ - ۰.۵ استاد فیده کون فانگ از سنگاپور

- در جدول رده بندی بخش زنان استاد بزرگ افروزه خادمووا از ازبکستان با ۶.۵ امتیاز در صدر است و استاد فیده نیلوفرخان امام کوزیه وا از ازبکستان و استاد بین المللی موزیان گائو از چین با ۵.۵ امتیاز دوم و سوم هستند. آناهیتا زاهدی فر نیز با ۳ امتیاز هفتاد و سوم است.

در رقابت‌های شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۸۱ در بخش زنان و از سال ۱۹۹۸ در بخش مردان سابقه برگزاری دارد، در بخش مردان شو جون از چین با دو قهرمانی رکورد دار است و در بخش زنان روهینی کداهیکار و آنوپاما گوکهاله از هند و ایرنه کاریسما سوکندر از اندونزی با ۲ قهرمانی رکورد دار مشترک هستند.