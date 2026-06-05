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همایش دوچرخه سواری دانش آموزی به مناسبت عید سعید غدیر خم و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون تربیتبدنی و سلامت ادارهکل آموزشوپرورش استان همدان گفت: این برنامه با هدف ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمی و روحی و افزایش نشاط اجتماعی در میان دانشآموزان نوجوان اجرا شد.
بخشی افزود: با تأکید بر نقش ورزش در بهبود کیفیت زندگی تأکید کرد: توسعه فرهنگ فعالیت بدنی از اولویتهای آموزشوپرورش است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی را فراهم کند.
شرکت کنندگان در این مراسم، مسیر بلوار ارم تا مدرسه علامه حلی را رکاب زدند.