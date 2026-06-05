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شهردار آبادان از آغاز برنامه ساماندهی کیوسکهای غیرمجاز در سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدرضا متور شهردار آبادان گفت: در حال حاضر حدود ۲۴۰ کیوسک در آبادان وجود دارد که نزدیک به ۵۰ مورد از آنها فاقد هرگونه مجوز بوده و از سالهای گذشته باقی ماندهاند.
او افزود: حدود ۲۵ کیوسک نیز بهتازگی احداث شده است که ساماندهی آنها در دستور کار شهرداری قرار دارد.
شهردار آبادان ادامه داد: در برخی موارد هنگام اجرای اقدامات قانونی، نیروهای شهرداری با مشکلاتی مواجه شدند و به همین دلیل مقرر شده همکاری و هماهنگی بیشتری با نیروی انتظامی صورت گیرد و موضوع از طریق دادستانی نیز در حال پیگیری است.
متور با اشاره به برخی مشکلات ناشی از استقرار این کیوسکها گفت: در برخی نقاط از جمله جاده ماهشهر، استقرار کیوسکهای غیرمجاز موجب ایجاد موانع و مشکلاتی شده که ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد.
او در ادامه به وضعیت مالی شهرداری آبادان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بدهی شهرداری از ۱۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بدهیهای بیمهای است.
شهردار آبادان با بیان اینکه با وجود محدودیتهای مالی، اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی متوقف نشده است، افزود: طرحهای بازآفرینی شهری، لایروبی کانالها، بهسازی زیرساختها، ساماندهی بافتهای فرسوده و توسعه خدمات شهری در نقاط مختلف شهر در حال اجراست.
متور از جمعآوری حدود هفت هزار تن نخاله ساختمانی از سطح شهر با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) خبر داد و گفت: رفع کامل این معضل نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
او به اجرای عملیات هرس درختان، لایروبی کانالهای دفع آبهای سطحی، بهسازی مسیرهای شهری و اجرای طرحهای آسفالت در نقاط مختلف شهر اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات مناطق شطیط، کوی ولیعصر، ذوالفقاری، کوی نیرو و کوی فرهنگیان در حال رفع است و پیشبینی میشود طی ماههای آینده بخش زیادی از مسائل این مناطق برطرف شود.
او از برنامهریزی برای احداث پیست دوچرخهسواری، توسعه فضای سبز، کاشت گونههای سازگار با اقلیم آبادان و اجرای طرح پایلوت جمعآوری زباله از درِ منازل خبر داد و گفت: شهرداری از نقدهای سازنده برای بهبود خدمات شهری استقبال میکند.