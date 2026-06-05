مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا، با تأکید بر آثار مثبت اجرای «دستورالعمل اعمال محدودیت و تسویه جرائم نکول» گفت: این دستورالعمل با ایجاد قواعد شفاف و مشخص، به افزایش انضباط و پیش‌بینی‌پذیری بازار برق سبز کشور کمک می‌کند.

دستورالعمل جدید نکول، زمینه‌ساز شفافیت و جذب سرمایه در بازار برق سبز

دستورالعمل جدید نکول، زمینه‌ساز شفافیت و جذب سرمایه در بازار برق سبز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا درباره اعمال کاهش دارایی تا سقف ۱۰۰ درصد برای برخی نیروگاه‌ها اظهار کرد: این محدودیت تنها شامل نیروگاه‌هایی می‌شود که نسبت نکول یا نکول تجمعی آنها از میزان تولید خالصشان فراتر رفته و عملاً بدون پشتوانه تولید اقدام به فروش کرده‌اند.

اولیا افزود: محدودیت موقت این نیروگاه‌ها، از سرمایه‌گذاران واقعی و متعهد بازار حمایت کرده و مانع آسیب دیدن اعتماد فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود.

وی همچنین به برخی مشوق‌ها و ابزار‌های حمایتی در این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: امکان تسویه نکول از طریق تحویل انرژی و ابطال گواهی، بخشودگی ۳۰ درصدی جرائم در صورت تسویه سریع، معافیت از محدودیت‌ها در موارد خاموشی ناشی از حوادث قهری یا مشکلات شبکه و همچنین امکان افزایش مجدد دارایی پس از بهبود عملکرد، از جمله تدابیر پیش‌بینی‌شده برای کمک به نیروگاه‌ها در مدیریت ریسک است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تامین منابع مالی ساتبا تأکید کرد: اجرای این دستورالعمل نه‌تنها تهدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیست، بلکه با کاهش ابهام و افزایش شفافیت، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه پایدار بازار برق سبز را فراهم خواهد کرد.