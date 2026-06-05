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مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی از صدور ۱۳ موافقت اصولی برای طرح های سرمایهگذاری و گردشگری در استان طی دو ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری گفت: این تعداد موافقت اصولی با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲۶۰ میلیارد ریال صادر شده که پیشبینی میشود با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۵۱ نفر در استان فراهم شود.
وی افزود: این طرح ها شامل ۲ واحد بومگردی، ۷ اردوگاه گردشگری، ۳ مجتمع گردشگری و یک مرکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری است که در شهرستانهای بجنورد، شیروان و گرمه اجرایی خواهند شد.
دیناری افزود: صدور این موافقتهای اصولی گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری استان است و ادارهکل میراثفرهنگی با تمام توان از سرمایهگذاران این حوزه برای تسریع در روند اجرا حمایت میکند.
وی تأکید کرد: اولویت ما در جذب سرمایهگذاری، هدایت منابع به سمت طرحهای اولویت دار و بهرهگیری از ظرفیتهای بکر مناطق مختلف استان است تا با ایجاد فضای رقابتی و جذاب برای گردشگران، شاهد رونق اقتصادی و توسعه پایدار صنعت گردشگری در خراسان شمالی باشیم.