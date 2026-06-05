قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در واکنش به بازداشت امام خمینی (ره) و با حضور گسترده مردم در شهرهایی، چون تهران، قم و ورامین، به یکی از مهم‌ترین رخداد‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد؛ واقعه‌ای که سرکوب خونین آن، به نقطه آغاز نهضتی فراگیر علیه حکومت پهلوی انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ از مهم‌ترین و اثرگذارترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید؛ رخدادی که پس از بازداشت امام خمینی (ره) و در پی اعتراض‌های گسترده مردمی در تهران، قم، ورامین و برخی دیگر از شهر‌ها شکل گرفت و با برخورد خشونت‌آمیز حکومت پهلوی، به یکی از نقاط عطف مبارزات سیاسی و مذهبی مردم ایران تبدیل شد.

بسیاری از پژوهشگران تاریخ بر این باورند که ۱۵ خرداد تنها یک اعتراض زودگذر نبود، بلکه آغاز حرکتی مردمی و سازمان‌یافته بود که در سال‌های بعد، بستر‌های لازم برای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ را فراهم کرد. این رخداد، جایگاهی ماندگار در حافظه تاریخی ملت ایران یافته و همچنان به عنوان نماد ایستادگی مردم در برابر استبداد شناخته می‌شود.

دهه ۱۳۴۰ را می‌توان یکی از دوره‌های حساس تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران دانست؛ دوره‌ای که در آن حکومت پهلوی با اجرای برنامه‌هایی تحت عنوان اصلاحات، در پی تغییرات گسترده در ساختار کشور بود. با این حال، بخش قابل توجهی از علما، روحانیون، بازاریان و اقشار مختلف مردم نسبت به اهداف و پیامد‌های این سیاست‌ها انتقاد داشتند و آن را ناسازگار با نیاز‌ها و ارزش‌های جامعه می‌دانستند.

در این میان، امام خمینی (ره) به عنوان چهره‌ای برجسته در عرصه دینی و سیاسی، با صراحت نسبت به سیاست‌های حکومت و نفوذ بیگانگان هشدار دادند. سخنان و مواضع ایشان به‌ویژه در ماه‌های منتهی به خرداد ۱۳۴۲، بازتاب گسترده‌ای در میان مردم داشت و به محور اصلی اعتراض‌های مذهبی و سیاسی آن دوره تبدیل شد. این مواضع، با استقبال اقشار مذهبی، طلاب، بازاریان و مردم متدین در شهر‌های مختلف روبه‌رو شد و فضای تازه‌ای در مبارزه با رژیم وقت پدید آورد.

بازداشت امام و خیزش مردم

بامداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، خبر بازداشت امام خمینی (ره) به سرعت در قم، تهران، ورامین و سایر شهر‌ها منتشر شد و موجی از خشم و اعتراض را برانگیخت. مردم این اقدام را تعرضی آشکار به مرجعیت دینی، استقلال کشور و خواست عمومی جامعه دانستند و با حضور در خیابان‌ها، اعتراض خود را به سیاست‌های حکومت پهلوی نشان دادند.

در شهر‌های بزرگ و حتی مناطق پیرامونی، تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مردمی با شعار‌هایی در حمایت از امام خمینی (ره) شکل گرفت. این اعتراض‌ها به سرعت گسترش یافت و نشان داد نارضایتی موجود در جامعه، ریشه‌دارتر و گسترده‌تر از یک واکنش مقطعی است. در واقع، ۱۵ خرداد بازتاب انباشتی از مطالبات دینی، سیاسی و اجتماعی مردمی بود که حکومت را بی‌اعتنا به باور‌ها و خواسته‌های خود می‌دیدند.

قم، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز دینی کشور، از نخستین کانون‌های اعتراض بود و ورامین نیز به دلیل حضور پرشمار مردم و حرکت معترضان به سمت تهران، جایگاه ویژه‌ای در روایت تاریخی این قیام پیدا کرد. مشارکت روحانیون، طلاب، بازاریان، کشاورزان و جوانان نشان داد که این حرکت اعتراضی، پشتوانه‌ای گسترده در میان لایه‌های مختلف جامعه داشته است.

میراث خونین ۱۵ خرداد؛ وقتی سرکوب، راه را برای انقلاب هموار کرد

برخلاف انتظار حکومت پهلوی، سرکوب خونین اعتراضات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نه تنها به خاموشی معترضان انجامید، بلکه با آشکار کردن چهره واقعی استبداد، پیوند عمیق میان توده‌های مردم و رهبری مذهبی را مستحکم‌تر کرد و مسیر انقلاب را هموار ساخت.

در مواجهه با موج خشم عمومی، رژیم پهلوی به جای اتخاذ رویکردی مسالمت‌آمیز، مسیر خشونت را برگزید. نیروهای نظامی و امنیتی با استفاده از شدت عمل بالا، وارد صحنه شدند که نتیجه آن کشته و مجروح شدن شمار زیادی از مردم بود. از همین رو، این رخداد در تاریخ ایران با عنوان «قیام خونین ۱۵ خرداد» جا خوش کرد؛ روزی که ملت ایران برای ایستادگی بر باورهای خود، بهای سنگینی پرداختند.

اگرچه روایت‌های تاریخی درباره آمار دقیق تلفات و میزان خسارات انسانی با تفاوت‌هایی همراه است، اما یک حقیقت غیرقابل انکار است: شدت خشونت‌های اعمال‌شده و واکنش تند حکومت، تصویری بی‌پرده از ماهیت نظام وقت ارائه داد و تأثیری عمیق بر افکار عمومی گذاشت. سرکوب ۱۵ خرداد نه تنها صدای معترضان را خاموش نکرد، بلکه بر عمق نارضایتی‌های انباشته‌شده در جامعه افزود.

تحلیلگران تاریخ معاصر بر این باورند که ۱۵ خرداد نقطه آغاز مرحله‌ای جدید در مبارزات سیاسی ایران بود. با وجود اینکه در سال‌های پس از این قیام، فشارها و محدودیت‌های امنیتی بر نیروهای مذهبی و انقلابی دوچندان شد، اما خاطره خون‌های ریخته‌شده در این روز، به جای تضعیف حرکت، به موتور محرکه‌ای برای انسجام بیشتر جریان‌های انقلابی تبدیل شد.

در دوران پس از این واقعه، نام امام خمینی(ره) در سراسر کشور به عنوان رهبر اصلی یک نهضت مردمی، بیش از هر زمان دیگری طنین‌انداز شد. تبعید ایشان و فشار بر یاران نزدیکشان هرگز نتوانست آرمان‌های این حرکت را سرکوب کند؛ بلکه برعکس، ۱۵ خرداد پیوند میان رهبری دینی و توده‌های مردم را چنان عمیق کرد که حرکت اسلامی وارد فاز منسجم‌تر و هدفمندتری شد.

امروز نیز ۱۵ خرداد در حافظه جمعی ایرانیان، فراتر از یک رویداد سیاسی، به نمادی فرهنگی و اجتماعی بدل شده است. بزرگداشت سالانه این روز، یادآور فداکاری کسانی است که برای دفاع از استقلال، مرجعیت دینی و ایستادگی در برابر استبداد جان دادند. این واقعه در واقع تجلی پیوند ناگسستنی دین، ملت و مقاومت در تاریخ معاصر ایران است.