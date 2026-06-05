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رئیس سازمان آتشنشانی شیراز از مهار حریق در یک باغ محصور واقع در پشت هتل چمران با تلاش آتشنشانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،هادی عیدیپور در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد روز جمعه ۱۵ خرداد وقوع آتشسوزی در یک باغ محصور در بلوار چمران، پشت هتل چمران، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: با توجه به ابعاد حادثه، بلافاصله ۸ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه تانکر آبرسان از ایستگاههای مختلف به محل اعزام شدند. پس از حضور نیروها مشخص شد باغی به مساحت تقریبی ۲ هزار مترمربع طعمه حریق شده است.
عیدیپور تصریح کرد: آتشنشانان با اجرای عملیات آبرسانی همزمان از چند جهت، موفق به مهار آتش شدند و پس از آن عملیات لکهگیری را به پایان رساندند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز بیان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه و میزان خسارات وارده توسط کارشناسان در دست بررسی است.