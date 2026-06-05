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یادواره شهدای منگاباد و ۳۱۳ شهید والامقام شهرستان مهریز در حسینیه شهدای منگاباد برگزار و بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام رحمانی، سخنران این مراسم، با اشاره به نقش و جایگاه شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور گفت: شهدا با ایثار و فداکاری خود از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی دفاع کردند و امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون خون پاک آنان است.
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایهای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و نسل جوان باید با شناخت سیره و سبک زندگی شهدا، مسیر آنان را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.
سخنران این مراسم همچنین بر ضرورت تبیین آرمانهای شهدا برای نسلهای آینده تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، تضمینکننده استمرار ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه است.