یادواره شهدای منگاباد و ۳۱۳ شهید والامقام شهرستان مهریز در حسینیه شهدای منگاباد برگزار و بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام رحمانی، سخنران این مراسم، با اشاره به نقش و جایگاه شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور گفت: شهدا با ایثار و فداکاری خود از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی دفاع کردند و امروز امنیت و اقتدار کشور مرهون خون پاک آنان است.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه اسلامی است و نسل جوان باید با شناخت سیره و سبک زندگی شهدا، مسیر آنان را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

سخنران این مراسم همچنین بر ضرورت تبیین آرمان‌های شهدا برای نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا، تضمین‌کننده استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه است.