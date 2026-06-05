معاون طرح، برنامه و بودجه ارتش در این یادواره گفت: سربازان ما در طول تاریخ جانانه مقابل دشمنان ایستاده‌اند و جلوی هیچ دشمنی سرخم نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی در نخستین یادواره ۲۰۲ شهید ارتش شهرستان صومعه سرا، با تأکید بر روحیه ولایتمداری و وطن دوستی سربازان ایرانی، گفت: سربازان ما در طول تاریخ، جانانه مقابل دشمنان ایستاده‌اند و جلوی هیچ دشمنی سرخم نمی‌کنند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم در کنار دیگر نیرو‌های مسلح، از میهن دفاع کردند و تعدادی از آن‌ها هم به شهادت رسیدند.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی محوری ارتش افزود: جنگیدن و شهادت، تنها گوشه‌ای از فداکاری‌های سربازان ارتش است و در جنگ تحمیلی هم شاهد ایستادگی مثال زدنی آن‌ها در برابر دشمنان بودیم.

وی اضافه کرد: سربازان ما وطن پرست و ولایتمدار هستند و حاضرند هزاران بار برای دفاع از میهن و مردم جان دهند تا یک وجب از خاک مقدس کشورمان از دست نرود.

امیر سرتیپ خلبان ولی رحمانی گفت: فردوسی در شاهنامه از چند قهرمان نام برده، اما امروز میهن ما پر از قهرمانانی است که برای وطن خود جنگیدند و به فیض شهادت نایل آمدند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی هم در این یادواره گفت: ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر دفاع از میهن، در بخش محرومیت زدایی نیز فعالیت چشمگیری دارد و همواره در خدمت روستا‌ها و مناطق محروم است.

سعید رحمت زاده افزود: ارتش با همراهی نمایندگانی که برای تحقق مطالبات مردم در تلاشند، برای رفع مشکلات و آبادانی روستا‌ها و مناطق کم برخوردار گام برمی دارد.

مداحی به مناسبت عید سعید غدیر، رونمایی از نماهنگ «ایران سرافراز» و تجلیل از ۱۵ خانواده شهدای ارتش از دیگر بخش‌های یادواره ۲۰۲ شهید ارتش در صومعه سرا بود.