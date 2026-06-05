به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات قایقرانی آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

نیکا نجفی‌زاده در فینال کایاک یکنفره ۲۰۰ متر زیر ۲۳ سال بانوان با حریفانی از هند، ویتنام، چین تایپه، قزاقستان، هنگ‌کنگ، ماکائو و ازبکستان رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۴۵.۶۷۴ ثانیه صاحب مدال برنز شد. در این رقابت ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان اول و دوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.