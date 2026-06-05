معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی، از تعیین تکلیف ۲۵ قرارداد واگذاری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علوی مقدم در نشست کارگروه بررسی فسخ قرارداد‌های غیرفعال گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه بند «خ» قانون شهرک‌های صنعتی، حدود ۱۲ هکتار از اراضی صنعتی استان از بلاتکلیفی خارج و در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار گرفت.

وی افزود: جلوگیری از حبس اراضی صنعتی و بازگرداندن زمین‌های راکد به چرخه اقتصاد، از مهم‌ترین راهبرد‌های استان برای تسریع در توسعه صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده، قرارداد‌های فاقد پیشرفت اجرایی تعیین تکلیف شدند تا ضمن جلوگیری از اتلاف ظرفیت‌های توسعه‌ای، زمینه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران توانمند و اجرای طرح‌های مولد فراهم شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: آزادسازی اراضی غیرفعال، افزایش بهره وری زیر ساخت‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد با جدیت در استان دنبال می‌شود.