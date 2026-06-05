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طرح پایش میدانی کشت برنج به روش خشکهکاری در شالیزارهای بهشهر در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: با هدف اجرای برنامههای طرح جهش تولید در زراعت، مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کشور و استان به همراه کارشناسان طرح جهش تولید، روند کشت در مزارع خشکهکاری برنج را بررسی میکنند.
سید اسماعیل حسینی افزود: با توجه به اینکه کشت در این مزارع بهتازگی انجام شده است، این پایش با هدف نظارت بر نحوه اجرای خشکهکاری، ارزیابی وضعیت سبز مزرعه و ارائه مشاورههای فنی به کشاورزان است تا مسیر بهرهوری در تولید برنج هموارتر شود.
وی گفت: بهرهگیری از روش خشکهکاری برنج علاوه بر کاهش مصرف آب، هزینههای تولید را برای کشاورزان بهطور چشمگیری کاهش میدهد و به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح جهش تولید، اولویت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در زراعت برنج است.
خشکه کاری یکی از روشهای کاشت مستقیم برنج است که از طریق کاشت بذر در عمق ۲ الی ۳ سانتیمتری در بستر خاکی مناسب انجام میشود.
خشکه کاری در مقایسه با روش کاشت سنتی مقرون به صرفهتر است.
در روش رایج و اصلی کاشت برنج، حجم زیادی از آب برای آبیاری گودالهای برنج مصرف میشود که باعث از بین رفتن شریانهای آبی و نابودی خاک میشود. از آنجایی که منابع زمینی و زیرزمینی آب روز به روز در حال کاهش هستند و اصول استاندارد سود دهی در روش غرقابی در حال افول است، رویکرد کشاورزان در حال تغییر به کاشت مستقیم میباشد.
کاشت مستقیم در صورتیکه به خوبی مدیریت شود، میتواند به میزان کاشت غرقابی و حتی بیشتر، محصول دهد. محصول بیشتر عمدتا به علت تعداد شاخههای بیشتر، وزن بیشتر دانه و میزان کمتر شاخههای پوچ است.
در قیاس با روش قدیمی، کاشت مستقیم نیروی کار خیلی کمتری نیاز دارد.
با توجه به مراحل مختلفی که کاشت نشا برنج دارد، افراد بیشتری برای رسیدگی مورد نیاز است.
به طور معمول در کاشت مستقیم ۳۷ درصد نیروی کمتری حضور دارند.