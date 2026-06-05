به مناسبت عید سعید غدیر خم، محله «ده‌آباد» شهرستان میبد با همت هیئت‌ها و مساجد، شاهد برپایی آئین طبخ و توزیع ده‌ها هزار پرس غذای گرم بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با روز عید غیر پختت غذای نذری که در ۶ نقطه از محله ده آباد میبد برگزار شد و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت با عشق و شور فراوان به طبخ و توزیع ده‌ها هزار پرس غذای گرم پرداختند.

مسئول هیئت قمر بنی‌هاشم (ع) ده‌آباد گفت: امسال ۱۵ هزار پرس غذا طبخ شد که برای تهیه آن بیش از دو تن برنج، ۸۰۰ کیلوگرم گوشت و یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم سبزی با کمک بیش از ۳۰ نفر از خادمین عزیز به کار گرفته شده است.

میرحسینی افزود: آئین پخت غذای غدیر با هدف ترویج فرهنگ اطعام که در روایات اسلامی بسیار بر آن تأکید شده، اکنون هفت سال است که با رونق خاصی در محله ما پیگیری می‌شود.