همزمان با عید سعید غدیر خم، جشن کیلومتری غدیر با حضور گسترده مردم ولایتمدار و انقلابی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهر‌های لرستان روز گذشته میزبان یکی از گسترده‌ترین اجتماعات مردمی عید غدیر بودند؛ جشن کیلومتری غدیر که امسال در خیابان‌ها، میادین، محلات و مواکب مردمی برگزار شد.

اما غدیر در لرستان امسال صرفاً یک جشن آئینی نبود بلکه در بسیاری از موکب‌ها، علاوه بر پذیرایی و برنامه‌های شاد، فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی نیز جریان داشت.

توزیع کتاب، مسابقات فرهنگی، روایت‌گری واقعه غدیر، اجرای سرود‌های مذهبی و برنامه‌های ویژه کودکان بخشی از محتوای این موکب‌ها را تشکیل می‌داد.

برگزارکنندگان تلاش کرده بودند در کنار شور و نشاط اجتماعی، جنبه معرفتی و آموزشی این عید را نیز تقویت کنند.

در شهرستان‌ها نیز هیئت‌های مذهبی، گروه‌های مردمی و نهاد‌های فرهنگی برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده بودند.

آنچه که غدیر امسال را متمایز می‌کرد، افزایش نقش مردم در برگزاری مراسم بود.

بسیاری از مواکب نه توسط نهاد‌های رسمی، بلکه با مشارکت مستقیم خانواده‌ها، جوانان و گروه‌های داوطلب اداره می‌شدند.

حضور همزمان هزاران نفر در شهر‌های مختلف استان نشان داد غدیر همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در شرایطی که بسیاری از مناسبت‌ها در قالب مراسم رسمی برگزار می‌شوند، جشن غدیر توانسته است با تکیه بر ظرفیت مردمی، هیئت‌ها، مواکب و گروه‌های داوطلب، الگویی متفاوت از مشارکت اجتماعی را به نمایش بگذارد.