در نوار شمالی استان مرکزی (مناطقی از شهرستان زرندیه) احتمال رشد ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌های امروز (جمعه) در اغلب مناطق استان آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود، اما در نوار شمالی استان (مناطقی از شهرستان زرندیه) احتمال رشد ابر و رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

در روز‌های شنبه و یکشنبه عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو موجب افزایش ابر و احتمال برخی رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و گردوخاک محلی در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمالی استان خواهد شد.

پس از آن تا پایان هفته آینده بر پایداری هوا افزوده خواهد شد و هوای استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.