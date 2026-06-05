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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع تجمع کنندگان گرگانی گفت: بزودی مصوبه مدیریت تنگه هرمز در مجلس تصویب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حمیدرضا حاج بابایی افزود: امروز ایران به عنوان ابر قدرت در دنیا مطرح شده که این متعلق به مردم و رهبری ایران اسلامی است.
او ادامه داد: ما در صورتی مذاکره میکنیم که آمریکا، تمام آن ۱۰ مادهای را که خواسته مردم کشورمان و رهبری است را بدون کم و کاست امضا کند و برای همیشه از صحنه خاورمیانه برود.
حاجی بابایی با بیان اینکه آمریکا میترسید که ما بمب اتم داشته باشیم، اما نفهمید که قدرتمندترین اتم ما تنگه هرمز است افزود: در مورد تنگه هرمز مصوبه قدرتمندی خواهیم داشت که بین الملل را تکان خواهد داد.