به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حمیدرضا حاج بابایی افزود: امروز ایران به عنوان ابر قدرت در دنیا مطرح شده که این متعلق به مردم و رهبری ایران اسلامی است.

او ادامه داد: ما در صورتی مذاکره می‌کنیم که آمریکا، تمام آن ۱۰ ماده‌ای را که خواسته مردم کشورمان و رهبری است را بدون کم و کاست امضا کند و برای همیشه از صحنه خاورمیانه برود.

حاجی بابایی با بیان اینکه آمریکا می‌ترسید که ما بمب اتم داشته باشیم، اما نفهمید که قدرتمند‌ترین اتم ما تنگه هرمز است افزود: در مورد تنگه هرمز مصوبه قدرتمندی خواهیم داشت که بین الملل را تکان خواهد داد.