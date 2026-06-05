به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

شهلا بهروزی‌راد در فینال KL۳ بانوان با حریفانی از ازبکستان و ژاپن رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۵۳.۴۵۹ ثانیه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت ورزشکاران ازبکستان و ژاپن اول و سوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.