آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ شهلا بهروزیراد نقره گرفت
شهلا بهروزیراد در کلاس KL۳ مسافت ۲۰۰ متر مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا در قزاقستان، نشان نقره کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
شهلا بهروزیراد در فینال KL۳ بانوان با حریفانی از ازبکستان و ژاپن رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۵۳.۴۵۹ ثانیه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت ورزشکاران ازبکستان و ژاپن اول و سوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.