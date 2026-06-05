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به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با اجرای برنامههای هدفمند غربالگری و اقدامات فوقتخصصی - بینایی ۲۰۳ نوزاد نارس که در معرض آسیب شدید شبکیه (ROP) بودند، نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، با اجرای برنامههای هدفمند غربالگری و اقدامات فوقتخصصی - بینایی ۲۰۳ نوزاد نارس که در معرض آسیب شدید شبکیه (ROP) بودند، نجات یافت.
دکتر «امین نیاکان» گفت: بیماری رتینوپاتی نارسی (ROP) یکی از چالشهای جدی در حوزه سلامت نوزادان است که میتواند به نابینایی دائمی منجر شود، اما با تشخیص و مداخله بهموقع، به طور کامل قابل پیشگیری است.
وی با اشاره به پیوند میان افزایش نرخ بقای نوزادان نارس و ضرورت مراقبتهای چشمی افزود: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در کاهش مرگومیر نوزادان در کشور، امروزه مراقبتهای ویژه چشمپزشکی برای این گروه از نوزادان به یکی از اولویتهای حیاتی حوزه سلامت تبدیل شده است تا از آسیبهای ناشی از نارسی به شبکیه چشم جلوگیری شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص سابقه این خدمات تخصصی گفت: برنامه غربالگری و درمان ROP از سال ۱۳۹۰ در مراکز آموزشی و درمانی چشمپزشکی «پوستچی» و «خلیلی» کلید خورد و از سال ۱۳۹۵ با هدف افزایش دقت و دسترسی سریعتر، این معاینات بهصورت تخصصی بر بالین نوزادان بستری در بخشهای مراقبت ویژه (NICU) و با همکاری اساتید مجرب گروه چشم و متخصصان دورهدیده انجام میگیرد.
شیراز؛ کانون امید نوزادان نارس در جنوب کشور
دکتر نیاکان با ارائه آماری از عملکرد سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ مورد معاینه غربالگری در درمانگاه پوستچی انجام شده است که از این میان، ۵۸۷ مورد مربوط به نوزادان ارجاعی از سایر دانشگاههای علوم پزشکی بوده که شیراز را به عنوان قطب درمانی جنوب کشور برگزیدهاند.
وی همچنین از انجام ۸۲۵ مورد معاینه در بالین نوزادان بخشهای مراقبت ویژه شیراز خبر داد و افزود: شناسایی ۲۰۳ نوزاد با آسیب شدید شبکیه و درمان موفق آنها از طریق روشهایی نظیر لیزرتراپی، حاصل همافزایی اساتید برجسته، تیمهای تخصصی و تجهیزات پیشرفتهای است که مسیر آینده این نوزادان را به کلی تغییر داده است.