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با هدف شکوفایی استعدادها و فراهمسازی بستر اشتغال خانگی، دوره آموزشی تخصصی بافندگی و قلاببافی برای گروهی از توانخواهان ناشنوا و کمشنوای مهابادی در مرکز «مثبت زندگی» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این دوره آموزشی دو ماهه که با هدف توانمندسازی و افزایش مشارکتهای اقتصادی توانخواهان تحت پوشش بهزیستی طراحی شده بود، به پایان رسید. در این کارگاه عملی، مددجویان ضمن فراگیری اصول فنی بافتنی و قلاببافی، با مسیرهای ورود به بازار کار و اصول فروش محصولات دستبافت آشنا شدند.
مسئول مرکز مثبت زندگی مهاباد (کد ۱۴۴۶) با اشاره به اهمیت برگزاری چنین دورههایی تصریح کرد: ارتقای مهارتهای حرفهای نه تنها ضامن استقلال مالی و بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان است، بلکه نقش بسزایی در تقویت اعتمادبهنفس و حضور اجتماعی آنان ایفا میکند.
او افزود: سازمان بهزیستی با جدیت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای را برای گروه هدف دنبال میکند تا با تبدیل مهارتهای هنری به منبع درآمد، گام مؤثری در جهت خودکفایی توانخواهان برداشته شود.
در پایان این دوره مهارتی، علاوه بر ارائه آموزشهای تخصصی، مشاورههای لازم جهت استفاده از تسهیلات خوداشتغالی و حمایتهای دولتی برای ایجاد کسبوکارهای خانگی به هنرجویان ارائه شد. مرکز مثبت زندگی مهاباد قصد دارد با تداوم اینگونه برنامههای آموزشی، مسیر حضور مؤثر توانخواهان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش هموار سازد.