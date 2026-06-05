



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار نسبت به ضرورت توجه به موقع به موارد گرمازدگی گفت: هیچگاه فردی را در داخل ماشین پارک شده، حتی در صورت پایین بودن شیشه پنجره‌ها ترک نکنید؛ دمای خودروی پارک شده در گرما می‌تواند در عرض ۱۰ دقیقه، ۲۰ درجه سانتیگراد بالا برود و یک علت عمده مرگ کودکان در اثر گرمازدگی است.

دکتر «محمدرضا کریمی» گفت: هر عاملی که باعث شود بدن نتواند دمای دورن خود را در حد ۳۷ درجه نگه دارد و دمای درون بدن بالاتر از این عدد رود، می‌تواند عامل گرمازدگی باشد؛ زمانی که دمای درونی بالا می‌رود بدن سعی می‌کند با تعریق دمای را در حد ۳۷ درجه سانتی گراد حفظ کند ولی گاهی مکانیزم تعریق به تنهایی نمی‌تواند دمای اضافی را دفع کند و در نتیجه دمای درون بدن بالا می‌رود.

او افزود: فعالیت شدید در هوای گرم، به ویژه اگر هوا مرطوب هم باشد، کم آبی بدن یا شرایطی که فرد بیش از حد لباس یا هر نوع پوشش دیگر دارد، به ویژه اگر لباس یا پوشش از جنسی باشد که جلوی تعریق را بگیرد، خطر گرمازدگی دوچندان می‌شود.

دکتر کریمی با بیان اینکه مرحله قبل از گرمازدگی به شکل گرفتگی عضلات بروز پیدا می‌کند، اظهار کرد: اگر در این مرحله فرد یا اطرافیانش به علایم توجه کنند، می‌توانند از گرمازدگی جلوگیری کنند.

چه کسانی بیشتر در معرض گرمازدگی هستند؟

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز کودکان و سالمندان را به دلیل توانایی کمتر در تنظیم دمای درون بدن، بیشترین گروه‌های در معرض خطر گرمازدگی معرفی کرد و گفت: همچنین مصرف برخی دارو‌ها از سوی سالمندان، احتمال بر هم خوردن تعادل دمای بدن و گرمازدگی در این دو طیف سنی را بیشتر می‌کند.

مصرف دارو‌ها و گرمازدگی

دکتر کریمی مصرف برخی دارو‌ها را در افزایش احتمال گرمازدگی موثر دانست و اضافه کرد: این دارو‌ها اغلب در دسته دارو‌های درمان پرفشاری خون از نوع ادرارآور یا دارو‌های مسدود کننده گیرنده‌های بتا مانند «پروپرانولول» و «متورال» و «کارودیلول»، همچنین دارو‌های دسته آنتی هیستامین ها، آرامبخش‌ها و دارو‌های اعصاب و روان است؛ مصرف برخی مواد غیر قانونی مثل «کوکائین» و «آمفتامین» هم می‌تواند دمای درون بدن را به شدت افزایش دهد و گرمازدگی به وجود آورد.

او در ادامه به چاقی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش خطر گرمازدگی اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن در معرض هوای گرم برای افرادی که به این نوع آب و هوا عادت ندارند نیز خطر گرمازدگی را افزایش می‌دهد.

نشانه‌های گرمازدگی

این مقام مسوول در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه به نشانه‌های بروز گرمازدگی اشاره کرد و گفت: پوست سرد و مرطوب که گاهی با مو‌های سیخ شده همراه است، ریزش شدید عرق، خستگی و بی حالی، گیجی، ضربان ضعیف ولی تند، حالت تهوع، افت فشارخون به ویژه هنگام ایستادن، گرفتگی عضلانی و سردرد مهم‌ترین نشانه‌های گرمازدگی است.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

توصیه دکتر کریمی در هنگام مواجهه با گرمادزگی توقف هرگونه فعالیت و استراحت کردن بود و اضافه کرد: لازم است در این موارد، فرد به یک محل خنک تر، حتی زیر یک سایه برود، مایعات خنک بنوشد، به ویژه اگر نوشیدنی‌های ورزشی حاوی الکترولیت در دسترس باشد، لباس خود را کم کند و سعی در خنک کردن پوست داشته باشد، در ادامه اگر علام رو به بدتر شدن است یا بعد از یک ساعت علائم بهبود نیافت، ضروت دارد که به پزشک مراجعه شود.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: اگر فرد گرمازده نشانه‌های گیجی، بی قراری یا از دست دادن هوشیاری دارد یا قادر به نوشیدن نیست، لازم است به صورت فوری کمک پزشکی درخواست شود.

چگونه از گرما زدگی پیشگیری کنیم؟

او همچنین برای پیشگیری از بروز گرمازدگی، پوشیدن لباس‌های سبک نخی با رنگ روشن را تاثیرگذار خواند و توصیه کرد: در ساعت‌های گرم روز سعی کنید در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرید، به طور مرتب به محل‌های خنک بروید و از فعالیت‌های شدید پرهیز کنید؛ اگر کار شما به گونه‌ای است که باید زیر نور مستقیم خورشید کار کنید، تاحد ممکن با پوشیدن لباس و کلاه لبه دار دارای تهویه مناسب، کرم‌های ضد آفتاب با SPF دست کم ۱۵ و خنک کردن منظم بدن، خود را از گرمازدگی حفاظت کنید.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه با تاکید بر نوشیدن مرتب مایعات در معرض هوای گرم گفت: اگر مصرف کننده دارو‌های خاص پرفشاری خون، آنتی هیستامین‌ها یا دارو‌های اعصاب هستید مرتب آب و مایعات بنوشید و در زمانی که فعالیت بدنی شدید دارید یا در معرض گرما هستید، نسبت به علایم گرمازدگی هوشیار باشید.

اگر فردی مشکوک به گرمازدگی است چه کنیم؟

دکتر کریمی با بیان اینکه در بیشتر موارد، امکان مدیریت مناسبت گرمازدگی وجود دارد، گفت: اگر علایم رو به بدتر شدن بود یا اگر بعد از یک ساعت بهبودی ایجاد نشد؛ همچنین اگر فرد احساس گیجی دارد و یا سطح هوشیاری او پایین آمد یا قادر به نوشیدن نیست، دریافت کمک پزشکی ضرورت دارد.

به گفته او برای مدیریت گرمازدگی خارج از محیط‌های درمانی نیز لازم است ابتدا فرد را به محیط خنک و یا زیر سایه ببریم و بهتر است مقابل پنکه یا جریان باد قرار بگیرد، او را به پشت بخوابانیم و پا‌های او را کمی بالاتر بیاوریم، لباس‌های او را کم و دکمه‌های لباس فرد را برای تنفس بهتر باز کنیم، همچنین دوش گرفتن یا رفتن در وان آب نیز در این مواقع می‌تواند کمک کند.

این مقام مسئول در معاونت بهداشت دانشگاه از افراد خواست تا در مواجهه با فرد دچار گرمادزگی، اگر قادر به نوشیدن است به او مایعات خنک، به ویژه نوشیدنی‌های ورزشی حاوی الکترولیت‌ها در صورت در دسترس بودن نوشانده و پوست بدن او را با آب یا حوله و پارچه مرطوب، نمناک و خنک کنیم.

دکتر کریمی مراقبت در زمینه تشدید علایم و هوشیاری فرد و دریافت کمک پزشکی در صورت ضرورت را در چنین مواردی حائز اهمیت خواند.