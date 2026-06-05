به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،نرخ مشارکت اقتصادی استان در زمستان ۱۴۰۴ به ۴۰.۹ درصد رسیده که حدود ۳ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور (۳۷.۹ درصد) است؛ موضوعی که بیانگر حضور فعال و انگیزه بالای مردم استان برای ورود به بازار کار است. حسن جلیلیان‌نسب افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری استان در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته و افزایش نرخ بیکاری در زمستان تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های فصلی اقتصاد استان، به‌ویژه سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال، قرار گرفته است. با این حال نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۴ با ۱۶.۵ درصد، نسبت به ۱۵.۲ درصد در مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین نسبت اشتغال استان از ۳۵.۶ درصد در زمستان ۱۴۰۳ به ۳۴.۲ درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است. با وجود این، کارشناسان معتقدند نرخ مشارکت بالاتر از میانگین کشور نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت استان همچنان در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی و حضور در فعالیت‌های اقتصادی هستند که این موضوع ظرفیت ارزشمندی برای توسعه استان محسوب می‌شود. جلیلیان‌نسب ادامه داد: در همین راستا، مدیریت ارشد استان مجموعه‌ای از برنامه‌های هدفمند را برای تقویت اشتغال پایدار و کاهش تأثیر نوسانات فصلی در دستور کار قرار داده است. توسعه صنایع پیشران در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی از جمله نخود، زعفران و چغندرقند، گسترش صنایع تبدیلی، توسعه گردشگری سلامت، تقویت تجارت مرزی و حمایت از گردشگری شهری از مهم‌ترین این برنامه‌هاست. وی خاطرنشان کرد: همزمان نهضت مهارت‌آموزی با محوریت استقرار هنرستان‌های جوار صنایع و پیوند آموزش با نیاز بازار کار در حال اجراست تا زمینه افزایش مهارت نیروی انسانی و ارتقای اشتغال پایدار در استان فراهم شود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: مسئولان استان معتقدند ترکیب ظرفیت بالای نیروی انسانی، موقعیت راهبردی کرمانشاه در تجارت مرزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های پیشران اقتصادی، می‌تواند زمینه کاهش تدریجی شکاف بازار کار استان با میانگین کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدارتر را در سال‌های آینده فراهم کند.