استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شناسایی و تأمین نیاز‌های خسارت‌دیدگان باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های مردمی و خیرین برای پشتیبانی مؤثر از آسیب‌دیدگان جنگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی، در جلسه ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ استان، با قدردانی از اعضای این ستاد که در روز‌های ابتدایی جنگ رمضان با اتکا به کمک‌های مردمی و همراهی خیرین شکل گرفت، گفت: در این مدت اقدامات قابل توجهی در زمینه برگزاری تجمعات شبانه و مواکب، تأمین اقلام ضروری، جبران بخشی از خسارت‌ها و حمایت از رزمندگان و خانواده‌های آنان انجام شده و این روند با جدیت ادامه دارد.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق به وضعیت خسارت‌دیدگان افزود: شناسایی نیاز‌های آسیب‌دیدگان باید به‌صورت منظم و کارشناسی دنبال شود و همه دستگاه‌های مسئول موظف‌اند این فرایند را با سرعت و دقت پیش ببرند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین رسیدگی ویژه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را از اولویت‌های استان دانست و اظهار کرد: خانوار‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان نیز باید در قالب برنامه‌های حمایتی و معیشتی هدفمند مورد توجه قرار گیرند.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر نقش مهم مردم و خیرین در کنار دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند روند امدادرسانی و حمایت از آسیب‌دیدگان را شتاب بخشد.

او در پایان هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف را شرط اصلی موفقیت این ستاد عنوان کرد و گفت: هماهنگی اجرایی و استفاده درست از امکانات موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی خواهد داشت.