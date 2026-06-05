آبهای آرام قهرمانی آسیا؛ مریم آقایی صاحب نشان نقره شد
مریم آقایی در کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر بانوان جوان مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا در قزاقستان، نشان نقره به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، روز دوم مسابقات آبهای آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.
مریم آقایی در فینال کایاک یکنفره بانوان جوانان با حریفانی از هند، قزاقستان، کره، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و سنگاپور مسابقه داد و در پایان با کسب رکورد ۴:۲۲.۵۲۱ دقیقه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت ورزشکاران ازبکستان و قزاقستان اول و سوم شدند.
این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.