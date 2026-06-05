رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان طی سخنانی در اجتماع هواداران این حزب در ایالت بلوچستان بر اتحاد امت اسلامی برای مقابله با رژیم صهیونیستی تأکید کرد و برای پایان دادن به آن خواستار تشکیل جبهه‌ای واحد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «اکسپرس نیوز»؛ «مولانا فضل الرحمان» رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در اجتماع مردمی در شهر «پیشین» ایالت بلوچستان با اشاره به تحولات منطقه و تداوم حملات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: جهان اسلام نیازمند شکل گیری یک بلوک و ائتلاف منطقه‌ای متشکل از کشور‌های مهم اسلامی از جمله پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشور‌های مسلمان است تا بتواند در برابر سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل ایستادگی کند.

رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان همچنین تصریح کرد: ملت‌های مسلمان از جمله مردم پاکستان آمادگی حمایت از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را دارند اما برخی دولت‌ها و حاکمان به دلیل ملاحظات سیاسی و فشار‌های خارجی، از اتخاذ مواضع قاطع و اقدامات مؤثر فاصله گرفته‌اند.

مولانا فضل‌الرحمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای عادی سازی روابط پاکستان با اسرائیل گفت: تمامی توطئه‌ها و اقدامات لابی‌های حامی صهیونیسم در این زمینه با شکست مواجه شده است زیرا ملت پاکستان همواره در کنار ملت فلسطین ایستاده و از حقوق مردم فلسطین حمایت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: حمایت از فلسطین بخشی از باور و خواست عمومی مردم پاکستان است و هیچگونه فشار سیاسی یا تبلیغاتی نمی‌تواند این موضع را تغییر دهد.