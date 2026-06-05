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امام جمعه موقت سمنان: ایران و حزبالله تا سرنگونی رژیم صهیونیستی، همراه و همگام هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امام جمعه موقت سمنان در خطبههای نماز جمعه سمنان گفت: حضور پرشور مردم در تجمعات شبهای اقتدار، دهان دشمنان را بسته نگه داشته است.
حجتالاسلام محمدعلی قدسپور، با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبهای اقتدار گفت: نصرت مردم در اقتدار و استمرار حکومت رابطه مستقیمی دارد.
وی افزود: پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر خم، نشاندهنده ادامه راه پدر است و مسئولان به خطاهای دشمن توجه داشته باشند.
خطیب نماز جمعه سمنان گفت: ملاک و معیار رهبری در رشد و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی در خصوص ساخت پویانمایی لگویی توسط متخصصان ایرانی تأکید کرد: ساخت این قبیل پویانمایی رواج یابد و این ویدئوهای ایرانی موفق به شکست ترامپ در جنگ رسانهای شدند.
خطیب این هفته نماز جمعه سمنان در پایان از مسئولان استان خواستار ایجاد رشتههای هوش مصنوعی در دانشگاهها و حمایت از این موضوع شد.