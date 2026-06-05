۶ اتوبوس جدید و نخستین تاکسی ویژه معلولان در شب عید غدیر به ناوگان حمل و نقل بجنورد اضافه شد.

۶ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل بجنورد اضافه شد

۶ اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل بجنورد اضافه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهردار بجنورد گفت‌: در راستای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای ظرفیت جابه‌جایی مسافران، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا، ۶ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر افزوده شد.

مهندس کشمیری افزود: امیدواریم با توسعه بیشتر این ناوگان، امکان استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی افزایش یابد تا با کاهش سفر‌های درون‌شهری با خودرو‌های شخصی، شاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشیم.

کشمیری با اشاره به ارزش بالای تجهیزات جدید گفت: هر یک از این اتوبوس‌ها ۶ میلیارد تومان ارزش دارد و مجموعاً ۱۵۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: هزینه‌ای که از محل عوارض پرداختی شما شهروندان تأمین شده و از مردم عزیز تقاضا دارم در حفظ و نگهداری این سرمایه‌های شهری کوشا باشند.

مهندس کشمیری از یک خدمت ویژه برای شهروندان دارای معلولیت خبر داد و گفت: برای نخستین بار در بجنورد و خراسان شمالی، یک ون تاکسی ویژه افراد دارای معلولیت حرکتی تجهیز و به ناوگان اضافه شده است.

این خودرو با جک هیدرولیک و امکان ورود و خروج کامل ویلچر طراحی شده تا فرد بدون نیاز به پیاده‌سازی از ویلچر، به‌صورت ایمن جابه‌جا شود و این خدمت گامی مهم در جهت رعایت عدالت اجتماعی و تسهیل رفت‌وآمد این عزیزان است.