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۶ اتوبوس جدید و نخستین تاکسی ویژه معلولان در شب عید غدیر به ناوگان حمل و نقل بجنورد اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهردار بجنورد گفت: در راستای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی، ارتقای ظرفیت جابهجایی مسافران، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا، ۶ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر افزوده شد.
مهندس کشمیری افزود: امیدواریم با توسعه بیشتر این ناوگان، امکان استفاده شهروندان از حمل و نقل عمومی افزایش یابد تا با کاهش سفرهای درونشهری با خودروهای شخصی، شاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشیم.
کشمیری با اشاره به ارزش بالای تجهیزات جدید گفت: هر یک از این اتوبوسها ۶ میلیارد تومان ارزش دارد و مجموعاً ۱۵۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی گفت: هزینهای که از محل عوارض پرداختی شما شهروندان تأمین شده و از مردم عزیز تقاضا دارم در حفظ و نگهداری این سرمایههای شهری کوشا باشند.
مهندس کشمیری از یک خدمت ویژه برای شهروندان دارای معلولیت خبر داد و گفت: برای نخستین بار در بجنورد و خراسان شمالی، یک ون تاکسی ویژه افراد دارای معلولیت حرکتی تجهیز و به ناوگان اضافه شده است.
این خودرو با جک هیدرولیک و امکان ورود و خروج کامل ویلچر طراحی شده تا فرد بدون نیاز به پیادهسازی از ویلچر، بهصورت ایمن جابهجا شود و این خدمت گامی مهم در جهت رعایت عدالت اجتماعی و تسهیل رفتوآمد این عزیزان است.