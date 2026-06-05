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مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرپلذهاب از توزیع ۳۰۰ بسته معیشتی به مناسبت عید سعید غدیر خم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛مرکزکرمانشاه، شریفی با تبریک عید غدیر اظهار کرد: در راستای اجرای رزمایش «ایران همدل» و لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری، ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۴ میلیون تومان و مجموع ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تهیه و با اولویت بیماران خاص و صعبالعلاج بین خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد توزیع شد. وی همچنین از توزیع ۳۰ دستگاه کولر آبی و ۵ دستگاه ماشین لباسشویی میان مددجویان واجد شرایط خبر داد و افزود: این اقلام بر اساس نیازسنجی انجام شده و برای خانوادههای از پیش شناسایی شده تأمین و توزیع شده است. مدیر کمیته امداد سرپلذهاب در پایان ضمن قدردانی از خیرین و نیکوکاران، نقش آنان را در حمایت از خانوادههای نیازمند مؤثر و ارزشمند دانست و بر تداوم خدمات حمایتی این نهاد تأکید کرد.