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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و در ارتفاعات شرقی وشمالی استان با تاکید بر شهرستان بشاگرد، در بعدازظهر، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظهای پیش بینی و توصیه میشود از قرارگیری در حریم و حاشیه رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری شود.
سی سی پور گفت: دریا در محدوده خلیج فارس با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی مواج و در غرب تنگه هرمز نیز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس به ویژه در بعدازظهر و شب به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در سواحل و جزایر غربی استان به محدوده دو متر خواهد رسید.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با وزش بادهای نسبتا شدید شمال غربی، احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و برخی از نقاط غربی استان پیش بینی و توصیه میشود تدابیر لازم در بنادر غربی استان به منظور تردد ایمن شناورها در نظر گرفته شود و از تردد شناورهای سبک، صیادی و قایقهای تفریحی و تردد شناورهای تجاری به مقصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
سی سی پور با اشاره به تداوم شرایط دریایی به تناوب تا ظهر فردا شنبه ۱۶ خرداد ، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، نوسان دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی و توصیه میشود با توجه به احتمال گرمازدگی از ترددهای غیر ضرور در ساعتهای گرم روز پرهیز و تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی انجام شود.