تفریح در حاشیه رودخانه سیمینه و سد نیمه‌تمام شهریکند بوکان، برای یک جوان ۲۱ ساله حادثه‌ساز شد و به دلیل عدم تسلط به فنون شنا، به قیمت جان وی تمام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رسول معروفی، رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان، با اعلام خبر غرق‌شدن یک جوان در این شهرستان گفت: این حادثه زمانی رخ داد که فرد مذکور به همراه دوستان خود برای شنا به دریاچه سد شهریکند در ۱۵ کیلومتری بوکان رفته بود، اما به دلیل ناآشنایی با فنون شنا و عمق آب، جان خود را از دست داد.

معروفی در تشریح علت این حادثه افزود: سد شهریکند هم‌اکنون پروژه‌ای نیمه‌تمام است، اما به واسطه عملیات‌های حفاری حاشیه رودخانه و احیای جریان آب سیمینه‌رود، دریاچه‌ای کوچک در این محل شکل گرفته که در فصول گرم سال، عمق آن به چندین متر می‌رسد و به مکانی خطرناک برای شناگران ناآگاه تبدیل شده است.

وی با اشاره به پایان عملیات جست‌و‌جو خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از حادثه، تیم‌های امدادی و غواصان محلی به محل اعزام شدند و در نهایت جسد این جوان از آب بیرون کشیده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل داده شد.

رییس سازمان آتش‌نشانی بوکان با تاکید بر لزوم رعایت هشدار‌های ایمنی توسط شهروندان، یادآور شد: این سازمان برای پاسخگویی به حوادث احتمالی، به تجهیزات غواصی مجهز شده و علاوه بر استخدام یک غواص تخصصی، با دو نجات‌غریق ماهر در شهرستان همکاری مستمر دارد تا در عملیات‌های امداد و نجات یاری‌رسان باشند.

شایان ذکر است رودخانه سیمینه‌رود به عنوان یکی از شریان‌های آبی اصلی آذربایجان‌غربی، پس از سرچشمه گرفتن از ارتفاعات کردستان و گذر از شهر‌های بوکان و میاندوآب، به پیکره دریاچه ارومیه می‌ریزد.