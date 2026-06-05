به مناسبت دهه امامت و ولایت سومین دوره رقابت‌های دو و میدانی جام غدیر با حضور دو میدانی کارانی از ۴ شهرستان استان در کبودراهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سومین دوره رقابت‌های دو و میدانی جام غدیر در ورزشگاه شهید شعاعی کبودراهنگ برگزار شد.

در این دوره بیش از ۷۰ دو میدانی کار در دو رده سنی نونهالان و آینده سازان در دو ماده دوی ۱۰۰ متر و ۸۰۰ متر با هم به رقابت پرداختند و برترین‌های این دوره در قالب تیم استان به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

ورزشکاران از ۴ شهرستان همدان، تویسرکان، رزن و کبودراهنگ شرکت کردند.

در پایان به نفرات برتر حکم قهرمانی و هدایا اهدا شد.