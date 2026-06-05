حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در استان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نود و ششمین شب اجتماعات مردمی بجنورد در شکوهی مثال زدنی از اقشار مختلف مردم با حضور بهمن نوری استاندار خراسان شمالی، روایتی از همدلی، امید و پیوند عمیق خدمت و اعتماد را به نمایش گذاشت.

۹۶ شب مقاومت و وفاداری این ملت مبعوث شده، نشان‌دهنده سرمایه ارزشمند اعتماد اجتماعی و امید به آینده‌ای روشن است که با مشارکت مردم و تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران نظام، مسیر تعالی را طی خواهد کرد.