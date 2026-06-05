به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

ترنم اکبرزاده در فینال کایاک یکنفره ۱۰۰۰ متر زیر ۲۳ سال با حریفانی از قزاقستان، ازبکستان، هنگ‌کنگ، چین تایپه و ویتنام مسابقه داد و در پایان با کسب رکورد ۴:۲۳.۱۳۶ دقیقه در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و دوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.