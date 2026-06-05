به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین سپهری از تخصیص ۳۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث و بهسازی مدارس استان خبر داد و گفت: علاوه بر حمایت از مقاوم سازی مدارس، اعتباراتی نیز برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب پنل‌های خورشیدی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.

سپهری افزود: در سال گذشته مبلغ ۶۰ میلیارد تومان برای کمک به نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در مدارس استان تخصیص یافت و بر اساس طرح پایش جامع آلودگی‌های زیست‌محیطی، طی دو سال اخیر مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است.

وی گفت: برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی لازم برای تجهیز و بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی در مساجد و اماکن مذهبی، مدارس، دستگاه‌های دولتی، واحد‌های تولیدی، کمیته امداد و سایر نهاد‌های حمایتی انجام شده است.