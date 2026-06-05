به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد‌های تولیدی و صننعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود،

مشروط بر اینکه گزارش پیشنرفت سالانه به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰٪) مالیات ابرازی سالانه انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود.

بر اساس قرارداد‌های پژوهشگرانی که توسط مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه تایید شوند، یا از تکمیل اطلاعات کارفرما توسط کارشناس، قرارداد به کارتابل مدیر ارتباط با صنعت ارسال می‌شود، مدیر ارتباط با صنعت از بخش کارتابل، قرارداد مورد نظر را انتخاب کرده و با کلیک بر آیکون نمایش داده شده فرآیند تأیید و ارسال به وزارت عتف را انجام می‌دهد.

بر این اساس، پژوهشگران فوق تا پایان امروز جمعه ۱۵ خرداد ماه جاری می‌توانند برای استفاده از بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در سامانه ساجد ثبت نام کنند.