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طرح تأمین آب شرب مجتمع روستایی قلعهجوق مهاباد با اعتبار اولیه ۴۲ میلیارد ریال، از ۸۰ درصدپیشرفت فیزیکی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه تأمین آب آشامیدنی مجتمع قلعهجوق شهرستان مهاباد خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این طرح، آب شرب پایدار روستاهای قورغان، قلعهجوق و کانیکوتر تأمین خواهد شد.
مجتبی نجفی اظهار داشت: پروژه تأمین آب شرب مجتمع قلعهجوق با اعتبار اولیه ۴۲ میلیارد ریال و با هدف ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی و تأمین آب پایدار برای روستاهای تحت پوشش در حال اجراست.
وی افزود: در قالب این پروژه، اجرای ۳ هزار و ۲۰۰ متر خط انتقال با لوله پلیاتیلن سایز ۱۲۵ میلیمتری، ۲۰ متر خط انتقال با لوله سایز ۱۶۰ میلیمتری، احداث حوضچهها، نصب شیرآلات مربوطه، حصارکشی چاه و مخزن و همچنین ایجاد راه دسترسی پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح تصریح کرد: این پروژه هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی و پیشرفت ریالی ۷۱ درصدی برخوردار است و عملیات اجرایی آن توسط شرکت راسا راه کوشا در حال انجام است.
نجفی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم عملیات و هزینههای اجرایی، پیشبینی میشود برای تکمیل پروژه، افزایش حدود ۲۵ درصدی مبلغ پیمان مورد نیاز باشد که تأمین آن در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب شرب، بهبود کیفیت خدماترسانی و ارتقای سطح رفاه ساکنان روستاهای قورغان، قلعهجوق و کانیکوتر خواهد داشت.