مدیر هسته گزینش استانداری کرمانشاه گفت: ۵۷ نفر از متقاضیان پذیرفته شده مشاغل سازمان آتش نشانی شهرداری که در آزمون کتبی، عملی و روانشناختی حائز بالاترین نمره شده با موافقت استاندار کرمانشاه برای ارائه خدمات در واحدهای عملیاتی آتش نشانی مشغول به کار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، غلامرضا شعبانی افزود: پذیرفته شدگان از بین برادران شیعه، سنی و اهل حق انتخاب شده و فرایند گزینش بدون توجه به گرایشات سیاسی، مذهبی و قومی و بدور از هر گونه تنگ نظری و صرفا بر اساس ضوابط عمومی، شایسته سالاری، صداقت، امانتداری و پایبندی آنها به خاک و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم نیروهای جدید الاستخدام با توجه به کمبود نیروی واحدهای عملیاتی آتش نشانی و لزوم ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان که همواره مورد تاکید استاندار محترم می باشد در انجام خدمت صادقانه موفق باشند.

وی در پایان از زحمات همکاران و کارکنان هسته گزینش استانداری برای انجام امورات محوله بر اساس صداقت، امانتداری و تلاش برای خدمت صادقانه به مردم تقدیر و تشکر کرد.