

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس حسینی در فینال کایاک یک نفره ۱۰۰۰ متر کمتر از ۲۳ سال با حریفانی از چین‌تایپه، قرقیزستان، سنگاپور، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام، هند و تاجیکستان رو به رو شد و در پایان با کسب رکورد ۳:۴۵.۲۱۸ دقیقه در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد. در این رقابت نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و سوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در قزاقستان در جریان است.