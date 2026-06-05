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مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب با بیان اینکه تولیدکنندگان این حوزه هیچ حمایتی از سوی مسئولان دریافت نمیکنند، از عملیاتی نشدن وعدهها برای ایجاد سکوی دائم فروش و لغو معافیتهای مالیاتی قانونی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا امیدی در گفتگو با شبکه خبر گفت: نهمین نمایشگاه هدی با عنوان پیشواز از محرم در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ رمضان از امروز آغاز به کار خواهد کرد و تا جمعه ۲۲ خرداد ماه هم ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه حدود ۱۶۰ تولیدکننده محصولات حجاب حضور دارند، افزود: با توجه به اینکه به پیشواز ماه محرم میرویم، بخش آئینی هم در نمایشگاه خواهیم داشت که یکی از غرفهها به پرچمدوزی اختصاص دارد.
رئیس نمایشگاه هدی با اشاره به امکان خرید اقساطی از نمایشگاه گفت: بدین منظور اعتباری برای مصرفکنندگان در نظر گرفته شده تا خانوادهها بتوانند با سهولت بیشتر خرید کنند و همچنین سعی کردیم با حذف واسطه ها، محصولات را ۲۰ درصد ارزانتر از قیمت مصرفکننده، عرضه کنیم.
مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب تصریح کرد: علاوه بر محصولات پوشاک بانوان و کودکان، محصولات آقایان هم در نمایشگاه عرضه میشود. فضای بازی هم برای خانوادهها در نظر گرفتیم تا کودکان بتوانند در آنجا سرگرم شوند و خانوادهها در فضایی شاد خریدشان را با خیال آسوده انجام دهند.
وی افزود: نمایشگاه در مصلای امام خمینی تهران برگزار میشود و با توجه به شرایط خاص کشور، نمیتوانیم این نمایشگاه را در استانهای دیگر برگزار کنیم.
رئیس نمایشگاه هدی با بیان اینکه باتوجه به تقاضاهایی که داریم، امیدواریم بتوانیم نمایشگاه هدی را در دورههای بعدی گسترش دهیم، عنوان کرد: در بخش محصولات آئینی؛ انواع پرچم، المانهای مذهبی و ترکیبی از المانهای مذهبی و فرهنگی نوآوری شده در این نمایشگاه عرضه میشود.
امیدی تاکید کرد: بخش دوخت رایگان چادر از بخشهای جنبی نمایشگاه هدی است که خانوادهها میتوانند با خرید پارچه از نمایشگاه، به صورت رایگان چادر خود را بدوزند. «خودت را با حجاب ببین» ویژه دختران حجاب اولی، بخش جنبی دیگر نمایشگاه است که در آن ضمن دریافت جایزه، از آنها عکس یادگاری با استایل حجابی گرفته و تقدیم میشود.
این مقام مسئول گفت: در دورههای گذشته نمایشگاه هدی که در کنار نمایشگاه قرآن برگزار میشد، چادرهای کارکرده و کهنه را تحویل میگرفتیم و به جای آن چادرهای نو تقدیم بانوان میکردیم، اما در این دوره این اقدام انجام نمیشود.
رئیس نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی- اسلامی هدی تصریح کرد: تولیدکنندگان محصولات حجاب، هیچ حمایتی از طرف مسئولان دریافت نمیکنند و انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب، یک انجمن مردمی است و با کمک اعضای خود فعالیت میکند.
امیدی در تشریح مشکلات فعلی فعالان این عرصه، به پیگیری چهار ساله برای ایجاد «سکوی دائم فروش» اشاره کرد و گفت: علیرغم تمام وعدههای داده شده، این مهم هنوز عملیاتی نشده است.
وی افزود: هماکنون تولیدکنندگان با هزینههای سنگین اجاره در پنج نقطه تهران فضاهایی را اجاره کردهاند، در حالی که انتظار میرفت شهرداری تهران و دولت با اختصاص یک راسته بازار تخصصی، هم به کنترل قیمت محصولات حجاب کمک کنند و هم دسترسی خانوادهها را تسهیل نمایند.
این فعال صنعتی در خصوص دیگر موانع پیش روی تولیدکنندگان، به قانون «کالای فرهنگی بودن محصولات حجاب» اشاره کرد که در مجلس به تصویب رسیده، اما اجرایی نمیشود.
امیدی با تأکید بر اینکه هدف از این قانون اعمال معافیتهای مالیاتی جهت کاهش قیمت تمام شده برای مردم بود، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نقص در قانون و حذف آن از بودجه سال ۱۴۰۵، عملا تولیدکنندگان محصولات حجاب، امسال نمیتوانند از این معافیت استفاده کنند و این حمایت تنها محدود به یکی دو شرکت خاص شده است.
رئیس نمایشگاه هدی در پایان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و خیریه انجمن، تصریح کرد: اعضای انجمن فعالان حجاب در طول جنگ رمضان، بدون هیچ چشمداشتی و به صورت خودجوش، بستههای حمایتی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را در اختیار خانوادههای آسیبدیده قرار دادند.