به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از اجرای برنامه طبیعت‌گردی و پاکسازی طبیعت در آستانه هفته محیط زیست با مشارکت فعالان محیط زیست و جوانان هلال احمر خبر داد.

کریم خضری گفت: در راستای ارتقای فرهنگ محیط زیستی و اجرای برنامه‌های نشاط‌آفرین زیست‌محیطی در آستانه هفته محیط زیست، برنامه طبیعت‌گردی و پاکسازی طبیعت در شهرستان اشنویه برگزار شد.

وی افزود: این برنامه شامل صرف صبحانه، پیاده‌روی در طبیعت و پیمایش مسیر کوهپایه‌ای کوه رندوله از مرغزارهای روستای حیدرآباد تا تفرجگاه آلکاباد بود که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه شد.

خضری با قدردانی از همکاری فخرالدین مام‌علی، رئیس جمعیت هلال احمر اشنویه، اظهار کرد: این برنامه با همت جوانان هلال احمر، مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از فعالان حوزه محیط زیست شهرستان برگزار شد.

وی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، تفرجگاه آلکاباد و منطقه گول‌بوقان از زباله‌های باقی‌مانده از حضور گردشگران پاکسازی شد و شرکت‌کنندگان با اهمیت حفظ پاکیزگی طبیعت و مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست آشنا شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه در جمع شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت گردشگری مسئولانه گفت: در دنیای امروز که نگاه انسان به طبیعت بیش از پیش تحت تأثیر فناوری قرار گرفته است، توسعه اکوتوریسم و گردشگری مبتنی بر اصول بوم‌شناختی می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و ترویج فرهنگ صیانت از منابع طبیعی ایفا کند.

در این مراسم، علیرضا محمدنژاد، متخصص روان‌شناسی و فعال محیط زیست، نیز با ایراد سخنانی به تشریح تأثیرات مثبت محیط زیست بر سلامت روان انسان پرداخت و بر ضرورت بازگشت به طبیعت و توجه بیشتر به ارزش‌های محیط زیستی تأکید کرد.