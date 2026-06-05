رئیس پلیس راه لرستان گفت: حادثه محور پل زال به اندیمشک یک فوتی و یک مجروح برجا گذاشت.

یک فوتی و یک مجروح در تصادف محور پل زال به اندیمشک

یک فوتی و یک مجروح در تصادف محور پل زال به اندیمشک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس راه لرستان گفت: صبح امروز ۱۵ خرداد، یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در محور پل زال به اندیمشک واژگون شد که یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مجروح شد.

سرهنگ شهرام شادابی‌چگنی افزود: تیم‌های عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام و فرد آسیب‌دیده توسط واحد‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

وی گفت: با استناد به گزارش کارشناسان، علت این واژگونی خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شده است.