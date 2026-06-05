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رئیس پلیس راه لرستان گفت: حادثه محور پل زال به اندیمشک یک فوتی و یک مجروح برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس راه لرستان گفت: صبح امروز ۱۵ خرداد، یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در محور پل زال به اندیمشک واژگون شد که یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر نیز مجروح شد.
سرهنگ شهرام شادابیچگنی افزود: تیمهای عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام و فرد آسیبدیده توسط واحدهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
وی گفت: با استناد به گزارش کارشناسان، علت این واژگونی خستگی و خوابآلودگی راننده اعلام شده است.