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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت : سومین جشنواره گلابگیری در باغات گل محمدی روستای شرگه شهرستان بانه فردا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پویا طالبنیا اظهار کرد: سومین جشنواره گلابگیری روز شنبه از ساعت ۹ صبح در باغات گل محمدی روستای شرگه شهرستان بانه برگزار میشود.
او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی عنوان کرد: برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی فرآیند سنتی برداشت گل محمدی و تولید گلاب، زمینه آشنایی گردشگران با ظرفیتهای تولیدی، طبیعی و فرهنگی روستا را فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: بر اساس گواهینامه صادره از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویدادها، در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.
او بیان کرد: معرفی محصولات محلی، نمایش مراحل سنتی گلابگیری و آشنایی بازدیدکنندگان با شیوههای کشت و برداشت گل محمدی از بخشهای مختلف این جشنواره خواهد بود.
طالبنیا از عموم شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این رویداد، ضمن آشنایی با ظرفیتهای گردشگری کشاورزی شهرستان بانه، از جاذبههای طبیعی و فرهنگی روستای شرگه نیز بازدید کنند.