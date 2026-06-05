مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت : سومین جشنواره گلاب‌گیری در باغات گل محمدی روستای شرگه شهرستان بانه فردا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: سومین جشنواره گلاب‌گیری روز شنبه از ساعت ۹ صبح در باغات گل محمدی روستای شرگه شهرستان بانه برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی عنوان کرد: برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی فرآیند سنتی برداشت گل محمدی و تولید گلاب، زمینه آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های تولیدی، طبیعی و فرهنگی روستا را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویدادها، در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

او بیان کرد: معرفی محصولات محلی، نمایش مراحل سنتی گلاب‌گیری و آشنایی بازدیدکنندگان با شیوه‌های کشت و برداشت گل محمدی از بخش‌های مختلف این جشنواره خواهد بود.

طالب‌نیا از عموم شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این رویداد، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان بانه، از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی روستای شرگه نیز بازدید کنند.