به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سعید نیازی در پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه خواجه نصیرالدین طوسی پایداری تولید در بخش کشاورزی کشور را مرهون تلاش‌های بی‌وقفه کشاورزان و کارشناسان این حوزه دانست و گفت: تقویت امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی اقتدار کشور مطرح است که حمایت همه جانبه دستگاه‌های مختلف را می‌طلبد.

نیازی حمایت همه‌ جانبه از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: جا دارد تمامی مسئولان و متولیان حاکمیتی در دوران جنگ و به خصوص جنگ اقتصادی، اولویت توجه و حمایت‌های مادی و معنوی از فعالان بخش کشاورزی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با یادآوری تجربه موفق هشت سال دفاع مقدس یادآور شد:یکی از رموز و کلید‌های اساسی موفقیت در دوران جنگ تحمیلی تاب‌آوری امنیت غذایی به برکت مجاهدت تولیدکنندگان داخلی بود که توانست کشور را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند و اجازه تحت تاثیر قرار گرفتن غذای مردم و تامین مایحتاح عمومی را ندهد.

نیازی به وضعیت ذخایر استراتژیک کشور اشاره و اضافه کرد: با وجود شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی بزرگ علیه کشور تاکنون هیچ‌گونه برداشتی از ذخایر استراتژیک کشور صورت نگرفته است که این موضوع از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت:در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد نیاز‌های بخش کشاورزی کشور توسط بخش خصوصی تامین و روانه بازار مصرف می‌شود که این امر نشان دهنده قدرت و جایگاه این بخش در اقتصاد کشاورزی و روستایی است.

احمد ملکی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه نیز در این نشست از برگزاری جشنواره ملی خواجه‌ نصیر الدین‌ طوسی همزمان با پنجم اسفند ماه امسال خبر داد و گفت:در این رویداد فرهنگی جایزه ملی خواجه‌ نصیر الدین‌ طوسی به فعالان برجسته حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و صنعت اهدا خواهد شد.

وی هدف اصلی از برگزاری این رویداد را معرفی ایده‌ها، طرح‌های پژوهشی و خلاقانه در سه حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری اعلام کرد و ادامه داد: نخستین دوره این جشنواره و جایزه با محوریت اصلی بخش کشاورزی و معرفی طرح‌های نوآورانه در این حوزه برگزار خواهد شد.