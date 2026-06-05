به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جنگ ترکیبی به راهبرد نظامی پیچیده‌ای گفته می‌شود که ترکیبی از نبرد‌های متعارف، نامتعارف، سایبری، روانی و اطلاعاتی را در خود جای می‌دهد. جنگ اقتصادی، حمله سایبری، جنگ با نیرو‌های کلاسیک نظامی، جنگ‌های نامنظم و چریکی، نیرو‌های ویژه، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، حمایت از نابسامانی‌ها و شورش‌های محلی و دیپلماسی، به عنوان هشت مؤلفه یا ابزار جنگ ترکیبی هستند.

مردم مازندران با درک درست از شرایط کنونی کشور و جتگ ترکیبی دشمن علیه ایران، در حضور حماسی شبانه خود در راهپیمایی‌ها و تجمعات، از شناخت خود از جنگ ترکیبی می‌گویند...

گزارش: هدیه سعیدی فر