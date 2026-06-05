همزمان با فرارسیدن عید غدیر و در آغاز به کار «مرکز آسمان» حوزه هنری فارس، از تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،همزمان با فرارسیدن عید غدیر و در آغاز به کار «مرکز آسمان» حوزه هنری فارس، از تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار رونمایی شد.

«مرکز آسمان» فضایی تازه در نگارخانه حوزه هنری فارس است که با هدف نمایش آثار ویژه و متفاوت هنرمندان طراحی شده و از این پس میزبان رونمایی‌ها، ارائه آثار منتخب و رویداد‌های خاص هنر‌های تجسمی خواهد بود.

نخستین اثر به نمایش درآمده در این فضا، تابلوی «غدیری» اثر علی خوبیار است که با نگاهی هنرمندانه به واقعه بزرگ غدیر خم پرداخته و همزمان با ایام ولایت و امامت در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

افتتاح «مرکز آسمان» گامی در جهت توسعه فضا‌های تخصصی هنر‌های تجسمی در حوزه هنری فارس به شمار می‌رود؛ فضایی که قرار است محملی برای ارائه آثار فاخر و معرفی ظرفیت‌های برجسته هنرمندان استان و کشور باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در نگارخانه حوزه هنری استان فارس، از تابلوی «غدیری» و دیگر آثار ارائه‌شده در این مجموعه بازدید کنند.